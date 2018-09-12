التحالف العربي يرصد تخريباً للحوثي بالكيلو 16 في الحديدة

الشارقة 24 – وام:

رصدت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ارتكاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، عدداً من الأعمال التخريبية في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة، عبر إقدام عناصرها على زرع كميات كبيرة من الألغام الأرضية على الطريق الاستراتيجي الرابط بين صنعاء ومدينة الحديدة، وإضرام النار في أعداد كبيرة من إطارات السيارات بالقرب من مستودعات تابعة لمنظمات إغاثية دولية، وذلك بعد هزائمها المتلاحقة بجبهة الحديدة، في محاولات يائسة من عناصرها لإعاقة تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة.

كما رصدت قوات التحالف العربي، تفجير عناصر ميليشيات الحوثي الإجرامية بوابة رئيسة، تقع على طريق الكيلو 16 الذي يعد أهم منفذ تمر عبره التعزيزات العسكرية لمسلحي الحوثي، ومن شأن السيطرة الكاملة عليه قطع أهم خطوط إمداد الميليشيات المتمترسة داخل مدينة الحديدة وتضييق الخناق على عناصرها المنهارة .

تجدر الإشارة، إلى أن قوات ألوية العمالقة العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة، نجحت في السيطرة على منطقتي الكيلو 10 والكيلو 7، وتمكنت من قطع جميع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي حتى طريق الكيلو 16 بالحديدة، وسط مصرع العشرات من مسلحي الحوثي وأسر أعداد كبيرة منهم.