مقتل 4 عراقيين بانفجار سيارة مفخخة شمال تكريت

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين، بانفجار سيارة مفخخة شمال تكريت "170كلم شمال بغداد".

وقال المصدر: "إن انفجار سيارة مفخخة مركونة بجانب حافلة تقل سياحاً عراقيين كانت متوقفة أمام مطعم القلعة في قرية الحجاج "20 كلم شمال تكريت"، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح متفاوتة، فضلاً عن احتراق 7 سيارات من بينها صهريج وقود".

يشار إلى أن مناطق عديدة في محافظة صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات تنفذها خلايا تنظيم "داعش" الإرهابية النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والعشائري والمواطنين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم "داعش" عسكرياً في البلاد.