ميليشيات الحوثي تستهدف عائلة يمنية بقذيفة هاون

الشارقة 24 – وام:

أصيبت عائلة يمنية بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على منزلهم الواقع بإحدى مناطق مديرية حيس بمحافظة الحديدة، مما أسفر عن إصابة الأب و3 من أبنائه، إضافة إلى طفلة رابعة من عائلة ثانية فيما قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الإغاثية لهم للتخفيف من آثار العمل الإجرامي.

تأتي هذه الجريمة الجديدة ضمن مسلسل جرائم المليشيات ضد المدنيين خاصة الأطفال.

وقد نتج عن القذيفة التي تم إطلاقها على حي سكني اصابة المواطن اليمني "مصلح سعيد الأهدل"، وأبنائه الاطفال "خلدون وناذر ودعاء" الذين تتراوح اعمارهم بين عام و5 أعوام، إضافةً إلى إصابة طفلة رابعة من عائلة ثانية تدعى نسرين لا تتجاوز الخامسة.

وفي استجابة سريعة لحالتهم الإنسانية، قدمت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" مساعدات إغاثية ومادية للمصابين، وذلك للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها نتيجة انتهاكات ميليشيات الحوثي المتواصلة ضد المدنيين الأبرياء.