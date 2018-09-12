سوريون يفرون إلى قرى على الحدود التركية قبل هجوم وشيك على إدلب

الشارقة 24 – رويترز:

وصل سوريون هاربون من العنف في إدلب بأعداد كبيرة إلى قرى قرب الحدود التركية، خشية أن تشن دمشق هجوماً شاملاً على معقل المعارضة المسلحة.

وهنا في قرية كفر لوسين قرب معبر باب الهوى مع تركيا، يسكن علي المحيمد وأسرته في خيمة في مقر إيواء مؤقت، بعدما تركوا منزلهم في قرية سرجة في إدلب الأسبوع الماضي.

كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد قال هذا الأسبوع، إن أكثر من 30 ألف شخص فروا من منازلهم في شمال غرب سوريا، منذ أن استأنف الجيش والقوات المتحالفة القصف الأسبوع الماضي، وأضاف أن أي هجوم عسكري قد يتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في القرن الـ 21.

وتقول دمشق وموسكو المتحالفة معها إنهما لا يستهدفان سوى الفصائل المسلحة ويسعيان لإنهاء حكم مقاتلين متشددين على منطقة إدلب التي تشكل جزءاً كبيراً من الركن الشمالي الغربي للبلاد، وهي آخر معقل لمعارضي الرئيس بشار الأسد.

وتقول أنقرة التي تستضيف نحو 3.5 مليون لاجئ إنها لا تستطيع استقبال المزيد إذا تسبب هجوم على إدلب في تدفق جديد صوب حدودها.