المقاومة اليمنية تسيطر على منطقة "الكيلو 10" بالحديدة

الشارقة 24 – وام:

سيطرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة وعلى رأسها ألوية العمالقة على منطقة "الكيلو 10"، وتمكنت من قطع جميع خطوط إمداد الحوثيين إلى "الكيلو 16" بمحافظة الحديدة وسط تكبد الميليشيا خسائر كبيرة وسقوط العشرات منهم ما بين قتيل وجريح، وأسر عدد كبير منهم في عملية عسكرية مباغتة ونوعية أربكت عناصر الميليشيات، وأنهكت قدراتهم العسكرية، وذلك بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأطلقت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مدعومة من قوات التحالف العربي عملية عسكرية واسعة باتجاه "الكيلو 16" من المحور الشرقي لمديرية الدريهمي مزودة بعتاد وآليات عسكرية نوعية، تم تجهيزها وفق خطط مدروسة ومحكمة بشكل دقيق يضمن سلامة المواطنين اليمنيين مع تجنيب المدنيين الذين تستخدمهم ميليشيات الحوثي دروعاً بشرية أي أضرار جانبية.

وشهدت عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران انهيارات وهزائم متتالية أمام تقدم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والمقاومة اليمنية المشتركة في جبهة الحديدة على إثر عملية مباغتة تجاه "الكيلو 16" الاستراتيجي، الذي يربط العاصمة اليمنية صنعاء بمحافظة الحديدة ويعتبر خط إمداد رئيسي للميليشيا الحوثية.

وسيطرت قوات ألوية العمالقة العاملة ضمن قوات المقاومة اليمنية المشتركة خلال العمليات العسكرية على مساحات واسعة تقع بين مديرية الدريهمي و"الكيلو 16"، منها وادي القعوم ووادي المشاغنة وقرية الجريبة السفلى وقرية الجريبة العليا وقرية الزعفران وقرية المكمانيا، والتي يمر منها خط "الكيلو 10 " الذي تمت السيطرة عليه بالكامل، ونجحت في فصل المديريات الجنوبية التابعة لمحافظة الحديدة عن المديريات الشمالية كمديريات زبيد والتحيتا والدريمهي و بيت الفقيه و المنصورية مع تضييق الخناق على مسلحي الميليشيا الحوثية المتمركزة داخل مدينة الحديدة .