وزير الخارجية السعودي يؤكد الحرص على وحدة واستقرار وأمن اليمن

الشارقة 24 - بنا:





أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده حريصة على وحدة واستقرار وأمن اليمن وشعبه، مشدداً على أن السعودية لم تبخل في تقديم كافة المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني، سواء عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض أو عن طريق منظمات الأمم المتحدة أو المراكز التي أسستها لتوصيل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار باليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجبير قوله في تصريح على هامش اختتام أعمال اجتماع الدورة (150) العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت بالقاهرة الثلاثاء: "إن المجلس الوزاري أكد رفضه واستنكاره الشديد للتدخلات الإيرانية السلبية في شؤون دول المنطقة، وأهمية التصدي لهذه التدخلات ولإشعالها الفتن الطائفية ودعمها للإرهاب سواء عن طريق حزب الله الإرهابي في لبنان أو مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية في اليمن وغيرها من المنظمات الإرهابية في البحرين.

وأشار إلى أن المجلس الوزاري استنكر مد الإيرانيين للمليشيات الحوثية الإرهابية بالصواريخ الباليستية التي استخدمتها لإطلاقها على المدن والقرى في المملكة العربية السعودية، لافتاً الانتباه إلى أن أحد هذه الصواريخ استهدف قبلة المسلمين، وهذا الأمر استنكره العالم العربي والإسلامي أجمع.

وحول اجتماع اللجنة الخاصة بالتدخلات الإيرانية، أفاد بأن اللجنة المعنية بتدخلات إيران السلبية في شؤون المنطقة تجتمع على هامش كل اجتماع وزراي بالجامعة العربية منذ تأسيس هذه اللجنة، ويتم مراجعة ما ترتكبه إيران من انتهاكات في العالم العربي، كما يتم مراجعة ما يقوم به أعضاء اللجنة في التواصل مع الدول لإبراز أدلة وجمع أدلة أخرى، والتواصل مع المنظمات الدولية ووسائل الإعلام لإبراز الانتهاكات الإيرانية التي يجب التصدي لها في العالم العربي.