إطلاق صواريخ باتجاه المطار في العاصمة الليبية

الشارقة 24 - رويترز:





أفاد سكان بأن صواريخ أُطلقت باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مما اضطر السلطات إلى تغيير مسار الرحلات، وذلك بعد أقل من أسبوع على توسط الأمم المتحدة في هدنة هشة بين جماعات مسلحة في المدينة.

وقال متحدث باسم فصيل يسيطر على المطار، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة، إنه لم تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية، وذكرت قنوات تلفزيونية ليبية أن عدة أشخاص أصيبوا بسبب الصواريخ التي سقط أحدها في البحر المتوسط.

واشتبكت جماعات في طرابلس لعدة أيام لكن المعارك تركزت على جنوب المدينة، ويقع مطار معيتيقة في شرق العاصمة.

وذكر المطار بصفحته على فيسبوك أن رحلة للخطوط الجوية الليبية كانت قادمة من الإسكندرية في مصر إلى طرابلس حولت مساراتها إلى مصراتة، التي تقع على بعد نحو 190 كيلومتراً شرقي العاصمة.

وقال متحدث باسم مطار مصراتة إنه سيتم تحويل جميع الرحلات المتجهة لطرابلس إلى مصراتة.