أبو الغيط يؤكد أن تمويل "الأونروا" له أبعاد سياسية واقتصادية

الشارقة 24 – واس:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليست مسؤولية عربية بل هي مسؤولية دولية بالأساس، لأن الوكالة أنشأت بقرار أممي كما أن هناك القرار رقم (194) الخاص باللاجئين.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد رئيس الدورة الـ (150) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بعد انتهاء اجتماع المجلس الثلاثاء، " إن موضوع تمويل "الأونروا" له أبعاد سياسية واقتصادية"، مشيراً إلى أن هذه قضية ممتدة والبحث عن تمويل دائم سوف يأخذ وقته.

وأضاف أن الموقف الأميركي فرض على المجتمع الدولي أن يدلي بدلوه، فهناك عدة دول قررت زيادة مساهماتها، لافتاً الانتباه إلى أن المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول أبلغه أن 5 دول هي جنوب إفريقيا والهند والبرازيل والصين وروسيا رفعت مساهماتها المالية لـ 18 مليون دولار لكل منها، بالإضافة إلى 4 دول عربية رفعت مساهماتها اإلى 50 مليون دولار لكل منها.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن مصر والأردن دعتا لمؤتمر دولي يبحث الشق القانوني والسياسي للأزمة، لأن الهدف مما حدث هو إخضاع الفلسطينيين.

وردّاً على سؤال حول كفاية القرارات الصادرة من المجلس بحق إيران، أفاد أبو الغيط بأن هناك بياناً صادراً عن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات الإيرانية، وقراراً صادراً عن مجلس الجامعة العربية، مشيراً إلى أن العراق ولبنان سوف يرسلان ملاحظاتهما على القرار الوزاري بشأن إيران للأمانة العامة للجامعة العربية.

وحول إمكانية فرض عقوبات عربية على إيران، نوّه الأمين العام للجامعة العربية إلى أن هناك دولاً عربية لديها علاقات مع إيران ولم يطرح هذا الأمر خلال الاجتماع، لكن إيران معرضة لكثير من العقوبات سواء أميركية أو غيرها.

وبيّن أبو الغيط أن البيان الخاص باللجنة الخاصة بالتدخلات الإيرانية والقرار الصادر عّن مجلس الجامعة يكفيان للتصدي للتدخلات الإيرانية في الأراضي العربية.