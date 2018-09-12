طلاب الغوطة الشرقية يلتحقون بمدارسهم لأوّل مرة بعد رفع الحصار

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

من بين قرابة 50 مدرسة، فتحت 6 مدارس في الغوطة الشرقية ريف دمشق أبوابها مجدداً للطلاب، بعد أن سيطر الجيش السوري على المحافظة التي خضعت لأطول عمليات الحصار الحديثة في التاريخ امتدت على مدى 5 سنوات.

لكنها عودة بدت موحشة، فكل شي في هذه المدرسة، بدا غريباً بالنسبة للطلاب والمدرسين، بعد أن فعلت بهم الحرب الأهلية ما فعلت، وتركتهم في وضع نفسي سيئ للغاية.

بتول جردات مدرسة اللغة العربية بدت منهمكة في التحدث مع الطلبة الجدد، ومناقشتهم لمعرفة ما لديهم من معلومات وما ينقصهم منها، بعدما اضطرت للهرب من بلدتها كفربطنا إلى دمشق قبل خمس سنوات، وعادت إليها فور إعلان الجيش البلدة "آمنة" قبل بضعة أشهر.

وتقول جردات "أشعر بالغرابة مثلهم، كلّ شيء جديد، وجوه الطلاب، المقاعد، الجدران المرممة، حتى الهدوء هو أمر غريب وغير مألوف لي ولهم".

وتضم قاعة الدرس نحو ثلاثين طالباً موزعين على مقاعد خشبية متواضعة، تخلو جدرانها من أي رسوم توضيحية.

وتعرب المعلمة جردات عن اعتقادها بأنهم جميعهم لم يعيشوا طفولة طبيعية أو حياة مستقرة، وتجد نفسها اليوم أمام تحدٍ حقيقي مع وجود الكثير من الصعوبات، وتقول "لا ندري ما هي خلفيّات المناهج التي كانوا يدرسونها".