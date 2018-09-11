قتلى وجرحى من الحوثيين في البيضاء ومأرب

الشارقة 24 – واس:

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني، في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن .

وذكر مصدر ميداني، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيات، فجر الثلاثاء، التسلل باتجاه مواقع في منطقة فضحة بمديرية الملاجم، وأكد أن قوات الجيش اليمني تمكنت من إفشال محاولة الميليشيات وأجبرتها على الفرار، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها .

إلى ذلك، استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعدة غارات جوية ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب .

وأوضح مصدر ميداني أن الغارات استهدفت مواقع للميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، مؤكداً أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات القتالية التابعة للميليشيات ومصرع وإصابة من كان على متنها .