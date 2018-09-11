مصرع 21 جندياً سورياً بكمين "داعشي"

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 21 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في كمين نصبه تنظيم "داعش" الإرهابي، في آخر جيب يتحصن فيه الإرهابيون في جنوب شرق سوريا.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء: "قتل 21 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في كمين نصبه "داعش" ليلاً في منطقة تلول الصفا"، التي تعد آخر نقطة يتحصن فيها الإرهابيون في بادية السويداء قرب الحدود الإدارية مع محافظة دمشق.

وتسببت اشتباكات اندلعت إثر ذلك، بمقتل ثمانية عناصر من مقاتلي التنظيم، وفق المرصد الذي أفاد عن إصابة العشرات من المقاتلين من الطرفين بجروح.