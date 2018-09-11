الجامعة العربية تندد بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

الشارقة 24 – وام:

ندد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الإدارة الأميركية، أمس الإثنين، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأكد أبو الغيط، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، في ديسمبر الماضي، ثم نقلها لمقر سفارتها إلى القدس في مايو الماضي، تكشف عن انحياز كامل لأجندة الاحتلال.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الانتقادات التي توجه للفلسطينيين بالتعنت والتصلب، أو رفض المبادرات والحلول المعروضة عليهم ليس لها أي أساس منطقي، إذ لم يُعرض على الجانب الفلسطيني إلى الآن أي اقتراحات ذات معالم محددة، أو خطط للحل يُمكن النقاش حولها، قبولاً أو رفضاً.

ومن جانبه، قال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مجلس الجامعة سيعقد اليوم اجتماعه الدوري على المستوى الوزاري، وأن الموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية ستكون على رأس الأجندة.