قوات سوريا الديموقراطية تطلق معركتها الأخيرة ضد "داعش"

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، يوم الثلاثاء، انطلاق المعركة الأخيرة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في شرق الفرات.

وعقدت "قسد" مؤتمراً صحافياً، لإعلان إطلاق معركة دحر الإرهاب، والتي تشكل المرحلة الأخيرة من حملة عاصفة الجزيرة، التي أطلقتها العام الماضي.

وقالت في بيان: "مضى عام على ما بدأته قواتنا منذ إعلان حملة عاصفة الجزيرة، لتحرير ريفي دير الزور والحسكة، حيث تم تحرير مئات القرى، ومئات آلاف المدنيين من قبضة "داعش"، ولم يبق إلا منطقة هجين وريفها، التي ما زالت تقبع تحت سيطرة التنظيم الإرهابي".

وأضافت قوات سوريا الديموقراطية: "لقد أطلقت قواتنا يوم الإثنين معركتها الأخيرة شرق الفرات باسم معركة دحر الإرهاب، من أربعة محاور، مستهدفة القضاء على تنظيم داعش في آخر معاقله، وتحرير قرى وبلدات هجين والسوسة والشعفة مع القرى والمزارع التابعة لها، وعلى مساحة جغرافية تتراوح أبعادها بين 35 كيلومتراً طولاً وعشرة كيلومترات عرضاً، كتتويجٍ لنتائج حملاتنا السابقة في عاصفة الجزيرة".

وأوضحت، أن هذه المعركة ستجري بمشاركة ألوية من مجلس دير الزور العسكري، ووحدات حماية الشعب الكردية، ووحدات حماية المرأة الكردية، وبإسناد من طيران التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، على مستوى الاستطلاع وتحديد الأهداف وقصفها.

وأضافت قوات سوريا الديموقراطية، أن مدفعية التحالف الدولي ستقوم بالتنسيق مع الجيش العراقي، لتقديم الإسناد المدفعي لقواتنا بقصف الأهداف الثابتة للإرهابيين، وأشارت إلى أنه تم توفير معبر إنساني لإجلاء المدنيين بمحاذاة بلدة البحرة، فضلاً عن تجهيز مخيم إيواء عاجل، لتقديم الخدمات اللوجستية والطبية للنازحين.