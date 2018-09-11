انطلاق الحملات الدعائية لانتخابات برلمان كردستان العراق

الشارقة 24 - د ب أ:

بدأت يوم الثلاثاء، الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري.

وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات بالإقليم، فإن 29 حزباً وكياناً سياسياً و673 مرشحاً، يتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 111، موزعة بواقع مئة مقعد للأحزاب، و11 موزعة بنظام الكوتا، خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة للمسيحين، ومقعد واحد للأرمن.

وبحسب المفوضية، فإن نحو ثلاثة ملايين و86 ألف مواطن، يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وبدأت الحملات في عموم محافظات الإقليم الأربعة، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، بتعليق اللافتات والشعارات وصور المرشحين، مع ساعات الصباح الأولى.

كما بدأت وسائل الإعلام الموالية للأحزاب المتنافسة، ببث البرامج الانتخابية، وأسماء المرشحين والشعارات.

وتستمر الدعاية الانتخابية لمدة 18 يوماً، تنتهي في 29 سبتمبر، على أن تجرى الانتخابات في 30 سبتمبر.