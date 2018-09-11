السلمي يثمن دور السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك

الشارقة 24 – واس:

ثمن رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل بن فهم السلمي، دور المملكة العربية السعودية لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك خلال رئاستها لدورة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، مؤكداً استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وقال الدكتور السلمي في تصريح له الثلاثاء، قبيل مشاركته في أعمال الدورة الـ 150 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية التي تعقد في وقت لاحق بالقاهرة " أتشرف اليوم بحضور اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، نقدر عالياً ما قامت به المملكة العربية السعودية من أعمال خلال ترؤسها للمجلس دعماً وتعزيزاً للعمل العربي المشترك، ونبارك للسودان تسلمها رئاسة المجلس".