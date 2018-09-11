مؤسسة خيرية تركية تدشن حملة لمساعدة نازحي إدلب

الشارقة 24 – رويترز:

بدأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية حملة لمساعدة السوريين المتوقع نزوحهم جراء هجوم عسكري مرتقب في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، وذلك حسبما قال رئيس الهيئة بولنت يلدريم.

وأرسلت المؤسسة الخيرية قافلة مؤلفة من 20 شاحنة من إسطنبول إلى حدود تركيا الجنوبية مع سوريا، وتحمل هذه الشاحنات مواد إغاثة إنسانية.

وأضاف يلدريم أنه من المتوقع أن ترسل الهيئة في إطار الحملة 1000 شاحنة على الأقل إلى سوريا لمساعدة من سينزحون، بسبب الهجوم المتوقع في إدلب.

وحذرت تركيا من أن أي هجوم يشنه الجيش السوري في إدلب قد يفجر أزمة إنسانية ويجلب موجة جديدة من اللاجئين السوريين، وتستضيف تركيا بالفعل أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن قدرة بلاده على استيعاب اللاجئين بلغت أقصاها، ويشدد الجيش التركي الإجراءات الأمنية على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع سوريا في ظل ضربات مكثفة تشنها الطائرات الروسية والسورية في إدلب وحماة.