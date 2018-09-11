شكري يبحث مع كرينبول أنشطة وآليات عمل "الأونروا"

الشارقة 24 - بنا:

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول.

وبحث وزير الخارجية المصري مع كرينبول أنشطة وآليات عمل الوكالة وسُبل تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن شكري استمع إلى إحاطة قدمها كرينبول حول سير عمل وكالة "الأونروا"، والتحديات المالية التي تواجهها، وكذلك التبعات المُرتبطة باستمرار تلك التحديات دون تسوية عاجلة على قدرة المنظمة في الوفاء بتقديم الخدمات الإنسانية لما يقرب من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني.

وأضاف أبوزيد، أن شكري أكد دعم عمل الوكالة واستمرار دورها الحيوي، وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولية العمل على تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بعمل الوكالة، معرباً عن قلقه تجاه التحديات، التي تواجه أعمال وأنشطة الأونروا، باعتبارها أحد أهم سُبل تيسير حياة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب "كرينبول" عن تقديره أيضاً للجهود المصرية المبذولة على صعيد التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، بما يدعم تسوية قضايا الحل النهائي.