شهيدان و14 مصاباً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

دخان يتصاعد عقب غارة للكيان الصهيوني على مبنى في غزة

الشارقة 24 – كونا:

استشهد طفلان وأصيب 14 آخرون مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منطقة "الكتيبة" في قطاع غزة الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة في بيان صحفي: إن فلسطينيين استشهدا وأصيب 14 آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع مختلفة في غزة.

وحسب مصادر محلية في قطاع غزة فأن الطفلين أمير النمرة (15 عاماً) ولؤي كحيل (16 عاماً) استشهدا مساء اليوم.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بخمسة صواريخ.

ومنذ فجر اليوم استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المواقع في قطاع غزة حيث أصيب ثلاثة فلسطينيين في قصف للكيان الصهيوني على مواقع بالقطاع.