إصابة 7 في انفجار سيارتين مفخختين في مقديشو

الشارقة 24 – د ب أ:

قالت مصادر الشرطة الصومالية، إن 7 أشخاص أصيبوا، وقٌتل ثلاثة انتحاريين، في هجوم بسيارتين ملغومتين استهدف القصر الرئاسي في مقديشو.

وأشارت المصادر إلى أن سبعة مدنيين على الأقل أصيبوا بجروح، وأن بعض الضحايا في حالة حرجة، كما جرح خمسة من أفراد قوات الأمن.

وقال مسؤول أمني، إن الانفجارين أعقبهما إطلاق نار كثيف قرب البوابة الغربية للقصر الرئاسي.

وتابع "انفجرت أول سيارة ملغومة عند أحد بوابات المقر الرئاسي في مقديشو قبل أن يحاول عدد من المسلحين المدججين بالسلاح اقتحامها."

وذكر أن انتحارياً فجر السيارة، بينما انفجرت السيارة الثانية عن بعد.

وفي وقت لاحق أعلنت جماعة الشباب الصومالية المتشددة التابعة للقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.