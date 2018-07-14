حاولت زرع ألغام في زبيد

الجيش اليمني يقضي على مليشيا الانقلاب في التحيتا المحررة

  • السبت 14, يوليو 2018 في 7:30 م
  • الجيش اليمني خلال مواجهات مع الانقلابيين
    الجيش اليمني خلال مواجهات مع الانقلابيين
قضت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ‏في محافظة الحديدة، على تجمع لعناصر من ‏مليشيا الحوثي الانقلابية ‏شرق مدينة التحيتا المحررة.‏
الشارقة 24 – واس:
 
قال مصدر ميداني من ألوية العمالقة، إن وحدات ‏من ألوية العمالقة باغتت عناصر لمليشيا الحوثي ‏عند ‏الأطراف الشرقية لمدينة التحيتا من اتجاه مديرية ‏زبيد، 
 
وأشار المصدر إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين ‏قوات ألوية العمالقة وعناصر المليشيا ‏الانقلابية، ‏أسفرت عن مقتل وإصابة ‏العشرات من الانقلابيين.
 
من جهة ثانية، فرضت قوات الجيش والمقاومة وبدعم ‏وإسناد من قوات التحالف العربي، ‏حصاراً على ‏المليشيا في مزارع السويق والمغرس والفازة بعد ‏أن دفعت بتعزيزات كبيرة ‏الخميس.‏
 
كما أشارت المصادر إلى أن عناصر المليشيا قامت بزرع عدد من القرى الآهلة بالسكان بشبكات ‏وحقول عشوائية من الألغام تحسباً لأي تقدم لقوات ‏الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه مديرية ‏زبيد، فيما تواصل ‏نشر ‏الأسلحة الثقيلة وعناصرها المسلحة في أحياء ‏مدينة زبيد التاريخية ومعالمها الأثرية.