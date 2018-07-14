الجيش اليمني يقضي على مليشيا الانقلاب في التحيتا المحررة

الشارقة 24 – واس:
قال مصدر ميداني من ألوية العمالقة، إن وحدات من ألوية العمالقة باغتت عناصر لمليشيا الحوثي عند الأطراف الشرقية لمدينة التحيتا من اتجاه مديرية زبيد،
وأشار المصدر إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات ألوية العمالقة وعناصر المليشيا الانقلابية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الانقلابيين.
من جهة ثانية، فرضت قوات الجيش والمقاومة وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، حصاراً على المليشيا في مزارع السويق والمغرس والفازة بعد أن دفعت بتعزيزات كبيرة الخميس.
كما أشارت المصادر إلى أن عناصر المليشيا قامت بزرع عدد من القرى الآهلة بالسكان بشبكات وحقول عشوائية من الألغام تحسباً لأي تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه مديرية زبيد، فيما تواصل نشر الأسلحة الثقيلة وعناصرها المسلحة في أحياء مدينة زبيد التاريخية ومعالمها الأثرية.