الجيش اليمني يقضي على مليشيا الانقلاب في التحيتا المحررة

الشارقة 24 – واس:

قال مصدر ميداني من ألوية العمالقة، إن وحدات ‏من ألوية العمالقة باغتت عناصر لمليشيا الحوثي ‏عند ‏الأطراف الشرقية لمدينة التحيتا من اتجاه مديرية ‏زبيد،

وأشار المصدر إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين ‏قوات ألوية العمالقة وعناصر المليشيا ‏الانقلابية، ‏أسفرت عن مقتل وإصابة ‏العشرات من الانقلابيين.

من جهة ثانية، فرضت قوات الجيش والمقاومة وبدعم ‏وإسناد من قوات التحالف العربي، ‏حصاراً على ‏المليشيا في مزارع السويق والمغرس والفازة بعد ‏أن دفعت بتعزيزات كبيرة ‏الخميس.‏

كما أشارت المصادر إلى أن عناصر المليشيا قامت بزرع عدد من القرى الآهلة بالسكان بشبكات ‏وحقول عشوائية من الألغام تحسباً لأي تقدم لقوات ‏الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه مديرية ‏زبيد، فيما تواصل ‏نشر ‏الأسلحة الثقيلة وعناصرها المسلحة في أحياء ‏مدينة زبيد التاريخية ومعالمها الأثرية.