الشرطة ألقت القبض على عنصرين

إحباط عملية تفجير مقر أمني في مدينة تعز

  • السبت 14, يوليو 2018 في 2:53 م
أحبطت قوات الأمن اليمنية في مدينة تعز، محاولة تفجير مقر ‏أمني كان يخطط ‏عنصران ‏لاستهدافه.
‏الشارقة 24 – واس:
 
قال مركز الإعلام الأمني بتعز في بيان، إن قوات الأمن اليمنية في مدينة تعز تمكنت من إحباط محاولة تفجير مقر ‏أمني كان يخطط ‏عنصران ‏لاستهدافه. 
 
وأضاف المركز، أن الشرطة ألقت ‏القبض على شخصين بحوزتهما عبوات ‏ناسفة ‏وقنابل متفجرة وأسلحة أثناء تواجدهما في أحد ‏المقرات الأمنية بذريعة تقديم شكوى.‏
 
وأشار البيان، أن أحد العناصر كان ‏يحاول تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته ‏وإطلاق ‏النار على قوات الشرطة عند إلقاء القبض عليهم.‏
وأفاد أن عملية القبض جاءت بناءً على ‏معلومات بارتباطهم بالخلايا الإرهابية ‏ونيتهم ‏تفجير المقر الأمني.‏