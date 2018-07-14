إحباط عملية تفجير مقر أمني في مدينة تعز

الشارقة 24 – واس:
قال مركز الإعلام الأمني بتعز في بيان، إن قوات الأمن اليمنية في مدينة تعز تمكنت من إحباط محاولة تفجير مقر أمني كان يخطط عنصران لاستهدافه.
وأضاف المركز، أن الشرطة ألقت القبض على شخصين بحوزتهما عبوات ناسفة وقنابل متفجرة وأسلحة أثناء تواجدهما في أحد المقرات الأمنية بذريعة تقديم شكوى.
وأشار البيان، أن أحد العناصر كان يحاول تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته وإطلاق النار على قوات الشرطة عند إلقاء القبض عليهم.
وأفاد أن عملية القبض جاءت بناءً على معلومات بارتباطهم بالخلايا الإرهابية ونيتهم تفجير المقر الأمني.