إحباط عملية تفجير مقر أمني في مدينة تعز

‏الشارقة 24 – واس:

قال مركز الإعلام الأمني بتعز في بيان، إن قوات الأمن اليمنية في مدينة تعز تمكنت من إحباط محاولة تفجير مقر ‏أمني كان يخطط ‏عنصران ‏لاستهدافه.

وأضاف المركز، أن الشرطة ألقت ‏القبض على شخصين بحوزتهما عبوات ‏ناسفة ‏وقنابل متفجرة وأسلحة أثناء تواجدهما في أحد ‏المقرات الأمنية بذريعة تقديم شكوى.‏

وأشار البيان، أن أحد العناصر كان ‏يحاول تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته ‏وإطلاق ‏النار على قوات الشرطة عند إلقاء القبض عليهم.‏

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وأفاد أن عملية القبض جاءت بناءً على ‏معلومات بارتباطهم بالخلايا الإرهابية ‏ونيتهم ‏تفجير المقر الأمني.‏