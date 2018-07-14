الجيش اليمني يحرر سلسلة ‏جبال ‏السابح في صعدة

الشارقة 24 – واس:

أعلن الجيش الوطني اليمني، عن تقدمه ‏في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، ‏عقب ‏معارك عنيفة شنها ضد ميليشيات الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات ‏الجيش في جبهة علب أحكمت سيطرتها ‏على ‏سلسلة جبال السابح الواقعة على مقربة من ‏مركز ‏مديرية باقم، وأشار إلى أن قوات الجيش باتت على ‏بعد 5 كيلو مترات من مركز المديرية.‏

وأكد قائد اللواء 143 ‏العميد ذياب القبلي، أن ‏العمليات مستمرة ولن ‏تتوقف إلا بتحقيق كامل ‏أهدافها.‏

وفي ذات الجبهة، تجاوزت قوات الجيش ‏الوطني ‏منطقة أبواب الحديد من الغرب، في اتجاه ‏مركز ‏مديرية باقم.‏

وأشار قائد اللواء 63 قائد محور علْب ‏العميد ‏ياسر مجلي، إلى أن القوات التابعة للواء ‏وبإسناد ‏من قوات التحالف العربي سيطرت على ‏مساحات ‏واسعة وباتت على مشارف آل الزماح ‏بعد أن ‏حررت تبة الكوز والوديان والشعاب ‏المحيطة بها، وأضاف أن التقدم المحرز يأتي في إطار ‏تنفيذ ‏المرحلة الأولى لعملية التفاف واختراق تم ‏تنفيذها ‏من جهة جنوب غرب منطقة أبواب الحديد، ‏وأدت ‏لخلخلة صفوف الميليشيات ودحرها.

وقال العميد مجلي: إن المعارك الدائرة منذ ‏الخميس ‏الماضي، أسفرت عن مقتل أحد أبرز ‏قيادات ‏الانقلابيين مع مساعديه وجرح العشرات، ‏فيما لاذ ‏الباقون بالفرار، واستعادت قوات الجيش ‏كميات ‏من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.‏

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، أن فريقاً هندسياً ‏تابعاً للواء الخامس، أبطل الأشراك الخداعية وفكك ‏حقول الألغام في ‏الوديان والسوائل المؤدية إلى ‏مركز مديرية باقم، ‏تمهيداً لتقدم قوات الجيش ‏وتسهيل مهامها القتالية.‏