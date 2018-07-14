الجيش اليمني يحرر سلسلة ‏جبال ‏السابح في صعدة

الشارقة 24 – واس:
أعلن الجيش الوطني اليمني، عن تقدمه في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب معارك عنيفة شنها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش في جبهة علب أحكمت سيطرتها على سلسلة جبال السابح الواقعة على مقربة من مركز مديرية باقم، وأشار إلى أن قوات الجيش باتت على بعد 5 كيلو مترات من مركز المديرية.
وأكد قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي، أن العمليات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق كامل أهدافها.
وفي ذات الجبهة، تجاوزت قوات الجيش الوطني منطقة أبواب الحديد من الغرب، في اتجاه مركز مديرية باقم.
وأشار قائد اللواء 63 قائد محور علْب العميد ياسر مجلي، إلى أن القوات التابعة للواء وبإسناد من قوات التحالف العربي سيطرت على مساحات واسعة وباتت على مشارف آل الزماح بعد أن حررت تبة الكوز والوديان والشعاب المحيطة بها، وأضاف أن التقدم المحرز يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لعملية التفاف واختراق تم تنفيذها من جهة جنوب غرب منطقة أبواب الحديد، وأدت لخلخلة صفوف الميليشيات ودحرها.
وقال العميد مجلي: إن المعارك الدائرة منذ الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل أحد أبرز قيادات الانقلابيين مع مساعديه وجرح العشرات، فيما لاذ الباقون بالفرار، واستعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، أن فريقاً هندسياً تابعاً للواء الخامس، أبطل الأشراك الخداعية وفكك حقول الألغام في الوديان والسوائل المؤدية إلى مركز مديرية باقم، تمهيداً لتقدم قوات الجيش وتسهيل مهامها القتالية.