الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة

الشارقة 24 – أ ف ب:





شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، فيما أطلق مقاومون فلسطينيون عشرات قذائف الهاون والصواريخ في اتجاه مستعمرات صهيونية في فلسطين المحتلة 1948.

وقال مصدر أمني فلسطيني: إنّ "طائرات الاحتلال شنت فجراً غارات جوية عدة، استهدفت فيها مواقع للمقاومة الفلسطينية وألحقت أضراراً جسيمة"، من دون أن يبلغ عن وجود إصابات.

من جهتها، أكّدت حركة حماس أنّ المقاومة الفلسطينية نفّذت هجمات، رداً على الغارات الصهيونية.

وبحسب جيش الاحتلال، فإنّ قنابل يدوية وقنابل مولوتوف أُلقيت على جنود الاحتلال، وأصيب أحدهم بقنبلة يدوية.

وذكر شهود عيان فلسطينيون، أنّ مسلحين فلسطينيين أطلقوا نحو ثلاثين قذيفة هاون وعدداً من الصواريخ في اتجاه مستعمرات صهيونية محاذية للقطاع.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس إنّ "التعامل الفوري للمقاومة مع تصعيد العدو والرد عليه بقوة، يعكس حالة الوعي والوضوح الكبير لديها في الرؤية في إدارة الصراع وتوصيل الرسالة"، واعتبر أنّ الهجمات الفلسطينية تهدف إلى ضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة وكافية لإجبار العدو على وقف التصعيد وعدم التمادي في الاستهداف، مضيفاً أن "حماية شعبنا والدفاع عنه مطلب وطني وخيار استراتيجي".