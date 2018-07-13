ترافق مع اقتحامات في طولكرم

مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية في نابلس بالضفة المحتلة

  • الجمعة 13, يوليو 2018 في 2:23 م
  • من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية،أرشيفية
    من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية،أرشيفية
أحرق مستوطنون فجر اليوم الجمعة، سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات في طولكرم واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.
الشارقة 24 – وام:
 
ذكرت مصادر فلسطينية، أن مستوطنين أقدموا فجر الجمعة على حرق سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحامها طولكرم.
 
وقالت المصادر، إن مجموعة من مستوطني "ايتسهار" اقتحموا منطقة وادي الصرار شمال شرق قرية عوريف عند الساعة الثالثة فجراً، وأضرموا النار في مركبتين تعود ملكيتهما للمواطن الفلسطيني زياد عبد العزيز عمر شحادة.
 
وأضافت أن طواقم الإطفاء التابعة للدفاع المدني الفلسطيني وصلت إلى المكان وأخمدت النيران، كما أن المستوطنين خطوا شعارات تهديدية قبل انسحابهم من المكان.
 
وزعمت قوات الاحتلال عثورها على قطعة سلاح وقاذفة صواريخ خلال اقتحامها بلدة السموع جنوب الخليل، وصادرت أموالاً من طولكرم بحجة استخدامها في تمويل ما وصفته بـ "الإرهاب".