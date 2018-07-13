مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية في نابلس بالضفة المحتلة

من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية،أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

ذكرت مصادر فلسطينية، أن مستوطنين أقدموا فجر الجمعة على حرق سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحامها طولكرم.

وقالت المصادر، إن مجموعة من مستوطني "ايتسهار" اقتحموا منطقة وادي الصرار شمال شرق قرية عوريف عند الساعة الثالثة فجراً، وأضرموا النار في مركبتين تعود ملكيتهما للمواطن الفلسطيني زياد عبد العزيز عمر شحادة.

وأضافت أن طواقم الإطفاء التابعة للدفاع المدني الفلسطيني وصلت إلى المكان وأخمدت النيران، كما أن المستوطنين خطوا شعارات تهديدية قبل انسحابهم من المكان.

وزعمت قوات الاحتلال عثورها على قطعة سلاح وقاذفة صواريخ خلال اقتحامها بلدة السموع جنوب الخليل، وصادرت أموالاً من طولكرم بحجة استخدامها في تمويل ما وصفته بـ "الإرهاب".