ليبيا تنقذ 104 مهاجرين قبالة طرابلس

الشارقة 24 – أ ف ب:





أنقذ حرس السواحل الليبي، يوم الخميس، 104 مهاجرين غير شرعيين، كانوا على متن قارب مطاطي شرقي العاصمة طرابلس.

وأفاد مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، بقيام الزورق "رأس أجدير"، التابع لقطاع طرابلس، بإنقاذ 104 مهاجرين، بينهم 74 رجلاً و13 امرأة من إريتريا، وسبعة مغاربة وأربعة مصريين، ومثلهم من السودان، إضافة إلى تونسي وآخر من غامبيا.

وأشار المكتب، إلى نقل كل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز لإيواء المهاجرين وسط طرابلس.