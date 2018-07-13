مصر تنفي وقوع انفجار في محيط مطار القاهرة

الشارقة 24 – واس:





نفت وزارة الطيران المدني المصرية، الليلة الماضية، وقوع انفجار داخل محيط مطار القاهرة، وأوضحت في بيان، أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر مسؤولة، أنه لم يحدث تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة، "كما تردد من شائعات"، وإنما ما جرى هو مناورات تعد إجراءً احترازياً وروتينياً، لضمان سلامة المسافرين، بسبب تصاعد ألسنة اللهب، التي قد تعيق حركة إقلاع أو هبوط الطائرات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي نشب بأحد مخازن شركة "هليوبوليس" للصناعات الكيماوية، وأوضحت أنه تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارتين خزان مياه، ونقل 12 من المصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت مصادر مسؤولة، إلى أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق، الذي اندلع بأحد مخازن الشركة، وذلك لمنع تكرار مثل تلك الحادثة.