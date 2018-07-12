الانقلابيون يتكبدون خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

الشارقة 24:

تواصلت المعارك العنيفة، بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الصلو، اليوم الخميس، جنوب شرق محافظة تعز.

وتتمحور المعارك في عدة مناطق أسفل نقيل الصلو، إثر محاولة الانقلابيين شنّ هجمات في تلك المناطق.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمر نت"، عن القائد العسكري في جبهة الصلو العقيد أمين البريهي قوله إن "قوات الجيش الوطني مستمرة في التصدي لهجمات المليشيا الانقلابية في نقيل مديرية الصلو، ولن تتمكن المليشيات من استعادة أي موقع فقدته خلال الفترة الماضية".

وأكد البريهي أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إضافة الى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأضاف أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل قصفها العشوائي على القرى السكنية بمديرية الصلو بكافة الأسلحة الثقيلة، كردة فعل على الخسائر التي لحقت بها خلال تلك المعارك.