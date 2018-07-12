المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الحجاج

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اكتمال الاستعدادات لاستقبال رحلات موسم حج هذا العام عبر مطارات المملكة الدولية، الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، والطائف، وذلك من خلال تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد الحجاج خلال الموسم المقبل.

وقال عبد الحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إن مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة يبدآن باستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام اعتباراً من 14 يوليو الجاري، حيث تصل أولى رحلات حج هذا العام عبر الخطوط الجوية البنغلادشية إلى مجمع صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس، بينما تصل إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي أولى رحلات الحج قادمة من مدينة كراتشي عبر الخطوط الباكستانية.

وأشار التميمي إلى حرص الهيئة على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات القدوم للحجاج وتقليص فترة إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن، إلى جانب قيام الهيئة بتسخير كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الطائف الدولي، وتطبيق الخطة التشغيلية المعتمدة من الهيئة، والمتضمنة اتخاذ الاستعدادات اللازمة وتجهيز الصالات والمواقع والمرافق لاستقبال الحجاج، وإنهاء إجراءات وصول ضيوف الرحمن عبر المطار إلى المشاعر المقدسة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وتشير التوقعات إلى وصول أعداد الرحلات الجوية لحج هذا العام إلى نحو 6072 رحلة منها نحو 3383 رحلة جوية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ونحو 2689 رحلة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

يشار إلى أن مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، يبدأ من السبت المقبل استقبال رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم حيث تم تهيئة 14 صالة سفر يوجد بها 136 منصة لإنهاء إجراءات السفر و192 منصة للجوازات، و18بوابة سفر و10 سيور للحقائب، وصالتان للدرجة الأولى و100موقفاً للحافلات، كما تتسع ساحة وقوف الطائرات في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي إلى 26 طائرة في وقت واحد.