تفكيك خلية إرهابية من 7 أفراد في المغرب

الشارقة 24 – واس:

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، اليوم الخميس، أن قوى الأمن تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 7 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، ينشطون بين ثلاث مدن مغربية.

وذكر البيان، أن المعطيات الأولية تؤكد أن المشتبه فيهم ينشطون في الدعاية لفائدة "داعش"، من خلال حملات تروج وتشيد بالأعمال الإرهابية لهذا التنظيم بالموازاة مع انخراطهم في استقطاب وتجنيد شباب بهدف التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية تستهدف المس بأمن واستقرار المغرب، بإيعاز من أحد القادة الميدانيين بصفوف التنظيم المتطرف.

وأضافت الوزارة، أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية مختلفة وأسلحة بيضاء وأسلاك كهربائية، إضافة إلى بيانات صادرة عن "داعش" وبعض فروعه. وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.