وزير الخارجية المصري يلتقي مسؤولين أوروبيين

الشارقة 24 – واس:

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، في بروكسل نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وتناول اللقاء مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك أهمها تطورات الوضع في سوريا وليبيا والتحديات التي تواجه عملية السلام بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

كما عقد وزير الخارجية المصري مباحثات مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان تناولت الترتيبات الخاصة بانعقاد القمة العربية الأوروبية القادمة في مصر.

وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي شهد خلال الفترة الماضية العديد من التطورات الإيجابية على صعيد انعقاد اللجان الفرعية المعنية بالشئون السياسية وحقوق الإنسان والاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب.