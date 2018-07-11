استنكار حقوقي لتكتم قطر على مقتل بطل كمال الأجسام محمد عبد اللطيف

الشارقة 24:

أعربت المنظمة الإفريقية للثقافة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها للتعتيم المقصود من السلطات القطرية لمقتل بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبد اللطيف.

وأضاف البيان أن "البطل السوداني المقيم في قطر، والحاصل على عدة بطولات وميداليات في كمال الأجسام لم يعرف عنه أي نشاط سياسي، إلا أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامض أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته، التي لم تتلقَّ حتى اللحظة أي معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة".

وأوضح البيان أن "أجهزة الأمن القطرية حاولت طوال ليل السبت، تسريب معلومات على منصات التواصل الاجتماعي بأن المغدور راح ضحية حادث سير، إلا أن معارف القتيل أكدوا أنه لقي مصرعه بعدة رصاصات في نادي السد عقب مشاهدته مباراة إنجلترا والسويد".

وأشار البيان إلى أن هذا الحادث يؤكد تواطؤ سلطات النظام القطري، وسياسة التمييز التي تمارس في قطر، وانتشار سياسة الإفلات من العقاب.

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وطالبت المنظمة الإفريقية للثقافة وحقوق الإنسان من السلطات القطرية الكشف عن الحقيقة والقبض على القاتل وتقديمه للمحاكمة واحترام حقوق الجميع دون تمييز أو إقصاء، مؤكدة أن المنظمة تتابع القضية وأعلمت جهات دولية حقوقية عنها.