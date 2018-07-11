الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في الخليل ويقتحم الخان الأحمر

الشارقة 24 – وكالات:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، حيث تحاصر في هذه الأثناء المدرسة التي يتواجد بها المعتصمون والمتضامنون مع أهل الخان.

وأضاف عساف أنه ومنذ ساعات الصباح الأولى، وجنود الاحتلال يحاصرون المتواجدين في المدرسة المهددة بالهدم، ويمنعون خروجهم والوصول إلى الشارع الرئيسي، ومنعهم من التحرك.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت آمر بمحافظة الخليل واعتقلت تسعة فلسطينيين، بينهم ستة من الأسرى المحررين، إلى جانب إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.