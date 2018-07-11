اختتام الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية

الشارقة 24 – وام:

اختتمت، الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين أعمال الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي، بحضور وزراء خارجية الدول العربية وأمين عام جامعة الدول العربية إلى جانب وانغ يي وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني.

وأعلن وانغ يي مستشار الدولة وزير الخارجية الصين، خلال مؤتمر صحافي، عقد الثلاثاء، عقب اختتام الاجتماع الوزاري، أن الصين والدول العربية وقعت 3 وثائق مهمة تعزز الصداقة التقليدية وترتقي بالتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق"BRI" .

وشملت الوثائق الثلاث وهي إعلان بيجين وخطة العمل 2018-2020 والإعلان بشأن الحزام والتعاون على الطرق، التعاون في ما يقرب من 20 مجالاً مثل التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والثقافة ووضعت الوثائق أفكاراً رئيسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين، في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، إضافة إلى التوصل إلى أكثر من 100 إجماع حول التعاون بين الصين وشركائها العرب.

وعبر عادل الجبير وزير الخارجية السعودي رئيس الجانب العربي في المنتدى عن ثقة الشركاء العرب في مستقبل العلاقات الصينية العربية، مضيفاً أن دول الشرق الأوسط تتمتع بموقع استراتيجي جيد يربط بين 3 قارات وهي منطقة كبيرة والصين والدول العربية تربطهما علاقة وثيقة، متوقعاً أن يكون الدول العربية شريكاً قوياً للصين، مشيراً إلى أن مبادرة الحزام والطريق تشرع في تحقيق الرخاء والتطور المشترك.

من ناحيته أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، منوهاً إلى أن حضور المؤتمر لم يسبق له مثيل فقد حضره جميع وزراء الخارجية العرب الـ 21 الاجتماع ما يدل على أن كل الدول العربية تعتقد أنه ينبغي عليهم تقوية العلاقات مع الصين.

من جهته أشاد وانغ يي بالاجتماع الذي اعتبره تاريخياً، مشيراً إلى أن إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ تأسيس" شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل للتعاون الشامل والتنمية المشتركة" بين الصين والدول العربية قد فتح صفحة جديدة للعلاقات بين الجانبين.