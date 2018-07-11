الحياة تعود إلى التحيتا بعد تحريرها من الحوثي

الشارقة 24 – بنا:

بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة اليمنية، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من سيطرة ميليشيات الحوثي عليها.

وقالت وكالة الأنباء اليمينة الرسمية: إن المحال التجارية في المدينة بدأت تفتح أبوابها تدريجياً، في ظل ترحيب شعبي كبير بقوات الجيش، وإن الاحتفالات عمت أحياء المدينة مع أفراد من ألوية العمالقة، التي كان لها الدور في تحرير المدينة، من الميليشيات التي ضيقت سبل العيش على الناس هناك.

وعلى جبهة صعدة، أعلنت قوات الجيش اليمني تنفيذ عملية عسكرية نوعية في جبهة باقم شمالي المحافظة، كبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش: إن وحدة قتالية خاصة من اللواء، نجحت في تنفيذ عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع الميليشيات، في منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم، أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من المتمردين.

وأكد أن الميليشيات تعيش أيامها الأخيرة، إثر تهاوي مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الجيش والتحالف العربي.