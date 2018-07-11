بعد تبادل إطلاق النار معهم

"الداخلية المصرية" تعلن مقتل 11 إرهابياً في العريش

  • الأربعاء 11, يوليو 2018 في 8:29 ص
  • عناصر من الشرطة المصرية خلال مهمة أمنية
    عناصر من الشرطة المصرية خلال مهمة أمنية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، صباح الأربعاء، أن 11 تكفيرياً قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار معهم في العريش بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي القاهرة.
الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، صباح الأربعاء، أن 11 تكفيرياً قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار معهم في العريش بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي القاهرة.
 
وذكر بيان للوزارة أن "أجهزة الأمن تمكنت من استهداف إحدى البؤر الإرهابية بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش، وعقب تبادل إطلاق النيران لقي 11 عنصراً تكفيرياً مصرعهم وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتان ناسفتان تم تفكيكهما". 
 
وحسب الوزارة، كشفت التحريات والتحقيقات أن "العناصر الإرهابية خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة". 
 
وأضافت الوزارة أن "المعلومات أشارت إلى تواصل العناصر المتطرفة مع قيادات إرهابية بالخارج توفر لهم الأموال لشراء السلاح والمتفجرات".