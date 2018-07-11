"الداخلية المصرية" تعلن مقتل 11 إرهابياً في العريش

الشارقة 24 - د ب أ:





أعلنت وزارة الداخلية المصرية، صباح الأربعاء، أن 11 تكفيرياً قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار معهم في العريش بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي القاهرة.

وذكر بيان للوزارة أن "أجهزة الأمن تمكنت من استهداف إحدى البؤر الإرهابية بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش، وعقب تبادل إطلاق النيران لقي 11 عنصراً تكفيرياً مصرعهم وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتان ناسفتان تم تفكيكهما".

وحسب الوزارة، كشفت التحريات والتحقيقات أن "العناصر الإرهابية خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة".

وأضافت الوزارة أن "المعلومات أشارت إلى تواصل العناصر المتطرفة مع قيادات إرهابية بالخارج توفر لهم الأموال لشراء السلاح والمتفجرات".