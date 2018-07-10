وزير الخارجية البحريني ونظيره الصيني يبحثان قضايا المنطقة

الشارقة 24 – وام:





بحث الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، الإثنين، في بكين مع وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية الصين عدداً من الموضوعات التي تتعلق بتدعيم العلاقات بين مملكة والصين والتشاور وأهم القضايا في المنطقة والعالم وسبل إرساء الأمن والسلم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه تم التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين.

وأشاد وزير خارجية البحرين بالمسار المتميز للعلاقات التاريخية بين مملكة والصين وما تشهده من تطور مستمر يجسد إرادة قيادتي البلدين في المضي قدماً بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك على المستويات كافة.

من جانبه أعرب وانغ يي عن اعتزاز بلاده بما يجمعها من علاقات صداقة قوية مع مملكة البحرين وتطلعها الدائم إلى فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك.