المالكي: لدينا أدلة بوجود خبراء عسكريين لتدريب المليشيا الحوثية

الشارقة 24 – واس:

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تملك أدلة بوجود خبراء عسكريين أجانب لتدريب أفراد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عسكرياً، وتزويدها بمنظومة اتصالات متكاملة، مشيراً إلى تورط تنظيم حزب الله الإرهابي في هذا الأمر، وإسهامه في تشغيل مواقع مختلفة للقيادة والسيطرة بمحافظة صعدة، دمرت قوات التحالف 5 مواقع منها بعد استهدافها في جبال مشطب ومران ورازح والمقلق والنوعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده العقيد المالكي، اليوم الإثنين، في نادي القوات المسلحة بالرياض، للحديث عن المستجدات التي تشهدها الحرب ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، لاستعادة الاستقرار في البلاد بعودة سيطرة الحكومة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الإغاثية في الداخل اليمني بعد تسبب تلك المليشيا في تدهور الوضع الإنساني في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.