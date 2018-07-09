الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في غزة ويعتقل 10 فلسطينيين بالضفة

الشارقة 24 – وام:

توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق مخيم البريج في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن 4 جرافات عسكرية إضافة إلى آلية عسكرية واحدة توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما فتحت الزوارق الحربية فجر وصباح الإثنين نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة، بينما استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

على صعيد متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 10 مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية فجر الإثنين.

من ناحية أخرى اقتحم 3 من أعضاء الكنيست المتطرفين صباح الإثنين المسجد الأقصى.