بعد عملية ‏عسكرية ناجحة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على طريق حيوي في غرب تعز

  • الإثنين 09, يوليو 2018 في 6:52 ص
  • الجيش اليمني يتعقب فلول الميليشيات الانقلابية، أرشيفية
    الجيش اليمني يتعقب فلول الميليشيات الانقلابية، أرشيفية
سيطر الجيش الوطني اليمني على طريق حيوي في غرب محافظة ‏تعز، جنوب غرب اليمن. ‏
الشارقة 24 – واس:
 
أحكمت وحدات من الجيش الوطني اليمني سيطرتها على طريق حيوي في غرب محافظة ‏تعز، جنوب غرب اليمن. ‏
 
وقال القائد الميداني في لواء باب المندب أبو أسامه الصالحي "إن وحدات من اللواء سيطرت ‏على الطريق المؤدي إلى مديرية الوازعية غرب تعز عبر منطقة وادي العقمه بعد عملية ‏عسكرية ناجحة تكبدت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية فادحة".‏
 
وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات الجيش في جبهات البرح ‏والوازعية شنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا ‏على الطريق وتمكنت من تحرير المواقع التي كانوا يتمركزون فيها.
 
وأشار إلى أن القوات تواصل عملية تمشيط المنطقة المحررة وتأمينها بعد توزيع الألوية التي ‏شاركت في العملية على المواقع التي تم تحريرها. ‏