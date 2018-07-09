الجيش اليمني يفرض سيطرته على طريق حيوي في غرب تعز

الشارقة 24 – واس:

أحكمت وحدات من الجيش الوطني اليمني سيطرتها على طريق حيوي في غرب محافظة ‏تعز، جنوب غرب اليمن. ‏

وقال القائد الميداني في لواء باب المندب أبو أسامه الصالحي "إن وحدات من اللواء سيطرت ‏على الطريق المؤدي إلى مديرية الوازعية غرب تعز عبر منطقة وادي العقمه بعد عملية ‏عسكرية ناجحة تكبدت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية فادحة".‏

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات الجيش في جبهات البرح ‏والوازعية شنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا ‏على الطريق وتمكنت من تحرير المواقع التي كانوا يتمركزون فيها.

وأشار إلى أن القوات تواصل عملية تمشيط المنطقة المحررة وتأمينها بعد توزيع الألوية التي ‏شاركت في العملية على المواقع التي تم تحريرها. ‏