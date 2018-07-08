مقتل 6 من الشرطة التونسية بهجوم إرهابي

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، أن ستة من قوات الحرس الوطني لقوا مصرعهم، يوم الأحد، بهجوم إرهابي في غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر، في أكبر هجوم من نوعه منذ 2015.

وقالت الوكالة: "الكمين نصبته مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا".

وتعرضت لتونس لثلاث هجمات كبرى في عام 2015، استهدف اثنان منها سياحاً في منتجع بمدينة سوسة ومتحف باردو، وأسفر عن مقتل عشرات السياح الغربيين.

وفي هجوم آخر، وقع في نهاية 2015، قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم.

وتونس في حالة طوارئ منذ ذلك الوقت‭‭.‬‬‬‬