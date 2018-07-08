استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

الشارقة 24 – واس:





استشهد شاب فلسطيني من مخيم الفوار جنوب الخليل، يوم الأحد، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في العام 2009.

وقالت مصادر فلسطينية في الخليل، إن إصابة الشاب يعقوب فايق نصّار أدت إلى شلل نصفي، وبتر في ساقيه لاحقاً، إلى أن أعلن عن استشهاده يوم الأحد.

من جهة أخرى، هدمت سلطات الاحتلال، أربعة منازل في حي الظهر في مدينة أم الفحم، داخل أراضي فلسطين الـ 1948.

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان في الداخل الفلسطيني، إن قوات الاحتلال حاصرت مداخل الحي، وقامت الجرافات بهدم المنازل الأربعة قيد الإنشاء، بذريعة "البناء غير المرخص".