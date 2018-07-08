وزير صهيوني ومستوطنون يدنسون الأقصى المبارك

الشارقة 24 – بنا:

اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من المستوطنين، الحرم القدسي الشريف، صباح الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الوزير الصهيوني وعصابات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بلباسهم التلمودي التقليدي، حيث نفذوا جولات استفزازية في المسجد، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

واستنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الاقتحام، مؤكدةً أنه يأتي في سياق سماح رئيس حكومة الاحتلال لوزرائه ولأعضاء الكنيست، باقتحام المسجد الأقصى المبارك.