مقتل وإصابة 659 عنصراً من مليشيا الحوثي في معارك بتعز

الشارقة 24 – واس:

أعلن الجيش اليمني، مقتل 285 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية ‏وإصابة 374 بينهم ‏قيادات ميدانية في معارك وغارات لمقاتلات التحالف ‏العربي في محافظة تعز خلال شهري ‏مايو ويونيو الماضيين. ‏

وقال الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي لمحور تعز إن الجيش دمر وأعطب خلال الفترة ‏‏9 عربات عسكرية وستة رشاشات ومدفعين ودبابة. ‏

وأوضح البيان أن المعارك تركزت في جبهة مقبنة غربي المحافظة وتمكنت خلالها قوات ‏الجيش من تحرير ‏تلال قاسم وعسيلة والنوبة والخزان، بالإضافة إلى السيطرة على جبل العويد ‏الاستراتيجي ‏المطل على وادي الجسر ومفرق العيار على الطريق الرابط بين مدينة تعز ‏ومنطقة البرح في ‏غربي المحافظة. ‏

وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي استعادة قرية المغاربة ‏والقلعة ‏وعدد من المواقع والتباب المحيطة بجبل الحصن الاستراتيجي والسيطرة على جبال ‏القصر ‏والبويتر و وادي الجسر، بجبهة مديرية مقبنة.‏

وفي جبهة، جبل حبشي، أفاد البيان أن الجيش تمكن من تحرير عدد من المواقع في جبهة ‏وهر، بمنطقة العنين باتجاه طريق الرمادة الرابط بين محافظتي تعز والحديدة. ‏