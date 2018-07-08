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مقتل وإصابة 659 عنصراً من مليشيا الحوثي في معارك بتعز

  • الأحد 08, يوليو 2018 في 12:16 م
  • عناصر من الجيش اليمني خلال المعارك مع الحوثيين – أرشيفية
    عناصر من الجيش اليمني خلال المعارك مع الحوثيين – أرشيفية
أعلن الجيش اليمني، مقتل 285 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية ‏وإصابة 374 بينهم ‏قيادات ميدانية في معارك وغارات لمقاتلات التحالف ‏العربي في محافظة تعز خلال شهري ‏مايو ويونيو الماضيين. ‏
الشارقة 24 – واس:
 
أعلن الجيش اليمني، مقتل 285 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية ‏وإصابة 374 بينهم ‏قيادات ميدانية في معارك وغارات لمقاتلات التحالف ‏العربي في محافظة تعز خلال شهري ‏مايو ويونيو الماضيين. ‏
 
وقال الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي لمحور تعز إن الجيش دمر وأعطب خلال الفترة ‏‏9 عربات عسكرية وستة رشاشات ومدفعين ودبابة. ‏
 
وأوضح البيان أن المعارك تركزت في جبهة مقبنة غربي المحافظة وتمكنت خلالها قوات ‏الجيش من تحرير ‏تلال قاسم وعسيلة والنوبة والخزان، بالإضافة إلى السيطرة على جبل العويد ‏الاستراتيجي ‏المطل على وادي الجسر ومفرق العيار على الطريق الرابط بين مدينة تعز ‏ومنطقة البرح في ‏غربي المحافظة. ‏
 
وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي استعادة قرية المغاربة ‏والقلعة ‏وعدد من المواقع والتباب المحيطة بجبل الحصن الاستراتيجي والسيطرة على جبال ‏القصر ‏والبويتر و وادي الجسر، بجبهة مديرية مقبنة.‏
 
وفي جبهة، جبل حبشي، أفاد البيان أن الجيش تمكن من تحرير عدد من المواقع في جبهة ‏وهر، بمنطقة العنين باتجاه طريق الرمادة الرابط بين محافظتي تعز والحديدة. ‏