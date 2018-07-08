مقتل وإصابة 659 عنصراً من مليشيا الحوثي في معارك بتعز

الشارقة 24 – واس:
أعلن الجيش اليمني، مقتل 285 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة 374 بينهم قيادات ميدانية في معارك وغارات لمقاتلات التحالف العربي في محافظة تعز خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.
وقال الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي لمحور تعز إن الجيش دمر وأعطب خلال الفترة 9 عربات عسكرية وستة رشاشات ومدفعين ودبابة.
وأوضح البيان أن المعارك تركزت في جبهة مقبنة غربي المحافظة وتمكنت خلالها قوات الجيش من تحرير تلال قاسم وعسيلة والنوبة والخزان، بالإضافة إلى السيطرة على جبل العويد الاستراتيجي المطل على وادي الجسر ومفرق العيار على الطريق الرابط بين مدينة تعز ومنطقة البرح في غربي المحافظة.
وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي استعادة قرية المغاربة والقلعة وعدد من المواقع والتباب المحيطة بجبل الحصن الاستراتيجي والسيطرة على جبال القصر والبويتر و وادي الجسر، بجبهة مديرية مقبنة.
وفي جبهة، جبل حبشي، أفاد البيان أن الجيش تمكن من تحرير عدد من المواقع في جبهة وهر، بمنطقة العنين باتجاه طريق الرمادة الرابط بين محافظتي تعز والحديدة.