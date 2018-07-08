الجيش اليمني يحرز تقدماً في شرق صعدة

الشارقة 24 – واس:
أحرز الجيش الوطني في اليمن تقدماً ميدانياً جديداً في شرق محافظة صعدة، وتمكن من فرض سيطرته على سلاسل جبلية في مديرية كتاف.
وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش تابعة للواء 84 استعادت سلاسل جبال الزور والخشباء وقطع خطوط إمداد المليشيا الانقلابية في جبهة العطفين والمليل شرق صعدة.
وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في المعارك، فيما لاذا الباقون بالفرار مخلفين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحة متنوعة.
وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن من السيطرة النارية على الطريق الرابط بين مركز المديرية ومنطقة الفرع في وقت يسعى فيه للالتحام وتضييق الخناق على المليشيا الانقلابية في مركز المديرية بعد السيطرة النارية على مركز المديرية من جميع الاتجاهات.
وفي السياق ذاته شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 8 غارات على مواقع المليشيا الانقلابية وتعزيزات كانت في طريقها من صعدة بعد اكتشاف ومراقبه من العمليات المشتركة في كتاف.
وأسفرت الغارات عن مقتل قيادي في المليشيا الانقلابية وعدد من عناصرها كانوا يستعدون لانتشال جثث قتلاهم.