الجيش اليمني يحرز تقدماً في شرق صعدة

الشارقة 24 – واس:





أحرز الجيش الوطني في اليمن تقدماً ميدانياً جديداً في شرق محافظة صعدة، وتمكن من فرض ‏سيطرته على سلاسل جبلية في مديرية كتاف.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش تابعة للواء 84 ‏استعادت سلاسل جبال الزور والخشباء وقطع خطوط إمداد المليشيا الانقلابية في جبهة العطفين والمليل ‏شرق صعدة.‏

وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن 10 من عناصر ‏مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في المعارك، فيما لاذا الباقون بالفرار مخلفين وراءهم ‏جثث قتلاهم وأسلحة متنوعة.‏

وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن من السيطرة النارية على الطريق الرابط بين مركز ‏المديرية ومنطقة الفرع في وقت يسعى فيه للالتحام وتضييق الخناق على المليشيا الانقلابية في مركز ‏المديرية بعد السيطرة النارية على مركز المديرية من جميع الاتجاهات.‏

وفي السياق ذاته شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر ‏من 8 غارات على مواقع المليشيا الانقلابية وتعزيزات كانت ‏في طريقها من صعدة بعد اكتشاف ومراقبه من ‏العمليات المشتركة في كتاف.‏

وأسفرت الغارات عن مقتل قيادي في المليشيا ‏الانقلابية وعدد من عناصرها كانوا يستعدون ‏لانتشال جثث قتلاهم.‏