الحكومة اليمنية تعد خطة إغاثية للساحل الغربي

الشارقة 24 – واس:
أعلنت الحكومة اليمنية، أنها أعدت خطة إغاثية متكاملة لمحافظات الساحل الغربي، ومنها محافظة الحديدة، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية، وعدد من المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية.
وأوضح وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، أن الخطة شملت الاستعداد الكامل لإغاثة أية مديرية أو محافظة يتم تحريرها، من ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأكد فتح، حرص الحكومة على أن يستفيد كافة المحتاجين في المحافظات، من المساعدات الإغاثية المقدمة من المانحين، والتزامها بضمان وصول تلك المساعدات.