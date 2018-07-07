الحكومة اليمنية تعد خطة إغاثية للساحل الغربي

الشارقة 24 – واس:

أعلنت الحكومة اليمنية، أنها أعدت خطة إغاثية متكاملة لمحافظات الساحل الغربي، ومنها ‏محافظة الحديدة، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية، وعدد من المنظمات الدولية، ‏ومنظمات المجتمع المدني المحلية.‏

وأوضح وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، أن الخطة شملت الاستعداد الكامل ‏لإغاثة أية مديرية أو محافظة يتم تحريرها، من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد فتح، حرص الحكومة على أن يستفيد ‏كافة المحتاجين في المحافظات، من المساعدات الإغاثية المقدمة من المانحين، والتزامها بضمان ‏وصول تلك المساعدات.‏