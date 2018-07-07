بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية

الحكومة اليمنية تعد خطة إغاثية للساحل الغربي

  • السبت 07, يوليو 2018 في 11:33 م
  • وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح
    وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح
أعدت الحكومة اليمنية، خطة إغاثية متكاملة لمحافظات الساحل الغربي، بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية، والمنظمات الدولية، ‏ومنظمات المجتمع المدني المحلية.
الشارقة 24 – واس:
 
أعلنت الحكومة اليمنية، أنها أعدت خطة إغاثية متكاملة لمحافظات الساحل الغربي، ومنها ‏محافظة الحديدة، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية، وعدد من المنظمات الدولية، ‏ومنظمات المجتمع المدني المحلية.‏
 
وأوضح وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، أن الخطة شملت الاستعداد الكامل ‏لإغاثة أية مديرية أو محافظة يتم تحريرها، من ميليشيات الحوثي الانقلابية.
 
وأكد فتح، حرص الحكومة على أن يستفيد ‏كافة المحتاجين في المحافظات، من المساعدات الإغاثية المقدمة من المانحين، والتزامها بضمان ‏وصول تلك المساعدات.‏