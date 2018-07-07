الجيش اليمني يستكمل تحرير التحيتا ويقتل 50 حوثياً

الشارقة 24 – واس:
أعلن الجيش اليمني، استكماله تحرير مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة، عقب معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية، استمرت يومين.
وقال مصدر عسكري يمني: إن معاركه ضد الميليشيات الانقلابية تتوسع إلى مشارف مديرية زبيد من الجهة الشرقية والشمالية للتحيتا، وأوضح أن قوات العمالقة تخوض معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية في أطراف وادي زبيد، وفي منطقة القريشية التابعة لزبيد، فيما تشن معارك مماثلة في مناطق المغرس والسويق جنوبي غرب التحيتا.
وأكد المصدر، أن ما لا يقل عن 50 عنصراً من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، خلال معارك السبت، فيما أصيب العشرات منهم، في حين تمكنت فيه ألوية العمالقة، من أسر عدد كبير أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا.