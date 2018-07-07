معارك عنيفة في وادي زبيد

الجيش اليمني يستكمل تحرير التحيتا ويقتل 50 حوثياً

  • السبت 07, يوليو 2018 في 11:27 م
  • عنصر من المقاومة اليمنية خلال المعارك ضد الحوثيين
    عنصر من المقاومة اليمنية خلال المعارك ضد الحوثيين
استكمل الجيش اليمني، تحرير مديرية التحيتا ‏جنوب مدينة الحديدة، عقب معارك ضارية ضد الميليشيات ‏الحوثية الانقلابية، استمرت يومين.
الشارقة 24 – واس:
 
أعلن الجيش اليمني، استكماله تحرير مديرية التحيتا ‏جنوب مدينة الحديدة، عقب معارك ضارية ضد الميليشيات ‏الحوثية الانقلابية، استمرت يومين.
 
وقال مصدر عسكري يمني: إن معاركه ضد ‏الميليشيات الانقلابية ‏تتوسع إلى مشارف مديرية زبيد من الجهة ‏الشرقية والشمالية ‏للتحيتا، وأوضح أن قوات العمالقة تخوض ‏معارك ‏عنيفة مع الميليشيات الانقلابية في أطراف وادي زبيد، وفي منطقة ‏القريشية ‏التابعة لزبيد، فيما ‏تشن ‏معارك مماثلة في مناطق المغرس والسويق جنوبي ‏غرب ‏التحيتا.
 
وأكد المصدر، أن ما لا يقل عن 50 عنصراً من ميليشيات ‏الحوثي ‏لقوا مصرعهم، خلال معارك السبت، فيما أصيب العشرات منهم، في حين تمكنت فيه ألوية العمالقة، من أسر ‏عدد كبير ‏أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا.