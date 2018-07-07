5 قتلى بهجوم لـ "الشباب" على مقر للشرطة الصومالية

الشارقة 24 – رويترز:

قتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب 21 آخرون، يوم السبت، عندما نفذ متطرفون من حركة الشباب الصومالية تفجيرين، في وسط العاصمة مقديشو، واقتحموا مبنى حكومياً.

ورأى شاهد تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار خارج المبنى، الذي يضم وزارتي الأمن والداخلية وتستخدمه الشرطة أيضاً.

وتصاعد الدخان من مركبات محترقة، بعد تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قرب القصر الرئاسي، وانفجار ثان قرب المبنى الأمني.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة "أمين" للإسعاف: "حتى الآن نقلنا خمسة قتلى و21 مصاباً، عدد القتلى قد يرتفع".

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب: إن الحركة نفذت التفجيرين، فيما لا يزال مقاتلوها داخل المبنى الأمني الحكومي.