رئيس الحرس الوطني البحريني يستقبل سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

استقبل الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في مملكة البحرين، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، بحضور اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني البحريني، وعلي يوسف النعيمي الوزير المفوض بسفارة الدولة في المنامة.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الحرس الوطني البحريني بسفير الدولة والوزير المفوض، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري.

من جانبه، أعرب سفير الدولة عن تقديره للشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير صرح الحرس الوطني في مملكة البحرين، ومساهمته في حفظ مكتسبات المملكة إلى جانب حرصه على تقوية العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات.