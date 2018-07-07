ميليشيات الحوثي تفجر مدرستين في التحيتا

الشارقة 24 – وام:

فجرت الميليشيات الحوثية الانقلابية الموالية لإيران، يوم الجمعة، مدرستين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن، في عملية انتقامية من أهالي المديرية، بعد هزائمها الساحقة في جبهة الساحل الغربي لليمن، وذلك في انتهاك جديد لحقوق الإنسان، والأنظمة والمواثيق والقوانين الدولية، التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

ويعد تفجير الميليشيات الحوثية للمدارس، استهتاراً بأرواح المدنيين، واستهدافاً واضحاً، لمقدرات الشعب اليمني وبناه التحتية ومؤسساته، التي تقدم خدماتها في هذا الظرف الصعب، الذي يعيشه اليمن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، فإن هناك أكثر من 4.5 مليون طفل يمني حرمتهم الميليشيات الحوثية الإيرانية من التعليم، منهم 1.6 مليون طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس، خلال العامين الماضيين، بعد إقدامها على قصف وتدمير 2372 مدرسة، جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 مرفق تعليمي كسجون وثكنات عسكرية، إضافة إلى اختطافهم الأطفال من المدارس والزج بهم في جبهات القتال، في مخالفة لكافة القوانين الدولية لا سيما الخاصة بحقوق الطفل.