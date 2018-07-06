اليمن يدعو إلى تجريم انتهاكات الحوثي بحق الأطفال

الشارقة 24 – وام:
رحبت الحكومة اليمنية ببيان البرلمان العربي، الصادر في ختام جلسته الخامسة، الذي أدان فيه استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في تجنيد الأطفال والقتال في صفوفها.
كما رحبت ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، بقرار البرلمان العربي مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ورؤساء البرلمانات والاتحادات الإقليمية والدولية في العالم، بإحالة جرائم ميليشيات الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة قياداتها وداعميهم من النظام الإيراني، وتقديمهم للمحاكمة، جراء ما اقترفوه بحق أطفال اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
ودعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال وحمايتهم، إلى تبني قرار يجرم كل تصرفات وانتهاكات الميليشيات الانقلابية بحق الأطفال، وتصنيفها كأكبر ميليشيات منتهكة لحقوق الطفل، والعمل بكل الطرق على أن تنال هذه الميليشيات الجزاء العادل، لما اقترفته من جرائم بشعة بحق أطفال اليمن.
وأوضحت المسؤولة اليمنية، أن الميليشيات الحوثية، أجبرت أكثر من مليوني طفل للانخراط في سوق العمل، إلى جانب تجنيدها ما يزيد على 23 ألف طفل، منهم 2500 طفل من بداية العام الحالي، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل .
وأشارت الوزيرة الكمال، إلى أن الميليشيات حرمت أكثر من 4 ملايين و500 ألف طفل، من التعليم، منهم مليون 600 ألف طفل، حرموا من الالتحاق بالمدارس، خلال العامين الماضيين، بعد إقدامها على قصف وتدمير أكثر من 23 ألف مدرسة، واستخدام أكثر من ألف و500 مدرسة كسجون وثكنات عسكرية .