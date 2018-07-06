اليمن يدعو إلى تجريم انتهاكات الحوثي بحق الأطفال

الشارقة 24 – وام:

رحبت الحكومة اليمنية ببيان البرلمان العربي، الصادر في ختام جلسته الخامسة، الذي أدان فيه ‏استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في تجنيد الأطفال والقتال في صفوفها. ‏

كما رحبت ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، بقرار البرلمان ‏العربي مخاطبة الأمين العام للأمم ‏المتحدة ومجلس الأمن ورؤساء البرلمانات والاتحادات ‏الإقليمية والدولية في العالم، بإحالة جرائم ‏ميليشيات الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ‏قياداتها وداعميهم من النظام الإيراني، ‏وتقديمهم للمحاكمة، جراء ما اقترفوه بحق أطفال اليمن ‏من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

ودعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة ‏بحقوق ‏الأطفال وحمايتهم، إلى تبني قرار يجرم كل تصرفات وانتهاكات الميليشيات الانقلابية ‏بحق الأطفال، ‏وتصنيفها كأكبر ميليشيات منتهكة لحقوق الطفل، والعمل بكل الطرق على أن ‏تنال هذه الميليشيات ‏الجزاء العادل، لما اقترفته من جرائم بشعة بحق أطفال اليمن.

وأوضحت المسؤولة اليمنية، أن الميليشيات الحوثية، أجبرت أكثر من مليوني طفل للانخراط في ‏سوق العمل، إلى جانب تجنيدها ما يزيد على ‏23 ألف طفل، منهم 2500 طفل ‏من بداية العام الحالي، بصورة مخالفة ‏للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل .

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وأشارت الوزيرة الكمال، إلى أن الميليشيات ‏حرمت أكثر من 4 ملايين و500 ألف طفل، من التعليم، منهم مليون ‏600 ألف طفل، ‏حرموا من الالتحاق بالمدارس، خلال العامين الماضيين، بعد إقدامها على قصف ‏وتدمير أكثر ‏من 23 ألف مدرسة، واستخدام أكثر من ألف ‏و500 مدرسة كسجون وثكنات ‏عسكرية .